I vini varesini piacciono, grande successo per la rassegna di Induno Olona

Una domenica da tutto esaurito per la settima Rassegna dei vini varesini che si è svolta ieri a Induno Olona in Sala Bergamaschi, su iniziativa della condotta Slow Food Varese e la collaborazione del Comune e della Pro loco.

Galleria fotografica A Induno Olona la settima Rassegna dei vini varesini 4 di 8

Oltre 150 persone hanno partecipato alle degustazione degli otto produttori presenti, e una trentina di appassionati ha aderito alla serata di degustazioni guidate con gli esperti di Onav, l’organizzazione nazionale che raduna gli assaggiatori di vino.

La rassegna, giunta alla settima edizione, prosegue nella mattinata odierna, con una degustazione e un incontro riservato agli operatori della ristorazione e del settore Horeca, durante la quale verrà presentato il progetto “Terre varesine” realizzato in collaborazione tra Slow Food e la Camera di Commercio di Varese, con l’obiettivo di far conoscere e promuovere le produzioni tipiche del Varesotto.

«Siamo davvero soddisfatti di questa settima edizione della rassegna – dice Claudio Moroni, consigliere di Slow Food Varese – La partecipazione è stata alta e i vini proposti molto interessanti, a conferma del crescente interesse per queste produzioni locali che continuano a crescere in qualità. E’ un lavoro di valorizzazione del territorio e delle sue produzioni in cui crediamo molto e che sta dando buoni risultati».

Presenti alla rassegna con i loro vini Cascina Piano di Angera, Cascina Ronchetto di Morazzone, Tenuta Tovaglieri di Golasecca, Cascina Filip di Travedona Monate, Cantina Torrerossa di Travedona Monate, Emotion Green di Casciago, Giacomo Rossi e Cà dell’Orsa di Viggiù.