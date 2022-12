Il 63enne travolto da un furgone a Casciago non è sopravvissuto

Il 63enne di Casciago coinvolto in un incidente nel tardo pomeriggio di martedì 6 dicembre non è sopravvissuto. Era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di varese. Ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica è morto per il gravissimo trauma riportato.

L’uomo è stato travolto lungo la statale 394 (via Matteotti) all’altezza dell’incrocio con via Toce poco prima delle 16. Secondo la ricostruzione iniziale, era stato colpito con lo specchietto e sbalzato in un rivetta a bordo strada.

Le sue condizioni erano parse subito drammatiche. I soccorritori del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, lo hanno trovato incosciente e trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese dove i sanitari hanno riscontrato un trauma cranico e un trauma al volto. Il 63enne non è riuscito a passare la notte.

La polizia locale di Varese, guidata del neo comandante Claudio Vegetti, si sta occupando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente. Come da prassi il veicolo coinvolto è stato sequestrato.