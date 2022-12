Auto in fiamme a Malnate

Auto in fiamme in via Brusa a Malnate nel pomeriggio di martedì 13 dicembre. Intorno alle ore 17 per cause in corso di accertamento un’autovettura posteggiata è stata interessata da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.