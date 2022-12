Auto si ribalta contro un contatore del gas: soccorsi in azione ad Olgiate Olona

Un incidente con ribaltamento ha impegnato nella serata dell’8 dicembre Vigili del Fuoco e 118 ad Olgiate Olona, in via Armando Diaz.

Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del suo veicolo ribaltandosi sulla sede stradale, nell’incidente il fuoristrada ha divelto la recinzione di un abitazione e il contatore del gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto e Gallarate con un’autopompa: gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo, tamponato la fuga di gas in attesa dei tecnici dell’azienda di gestione e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

L’uomo, un 53enne, non ha riportato, fortunatamente, ferite gravi, ed è stato portato dal personale del 118 all’ospedale di Busto Arsizio per i dovuti accertamenti.