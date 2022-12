Cento anni per la signora Jole di Angera

Cento anni per la signora Jole Zuccaro di Angera che questa mattina, sabato 3 dicembre, ha ricevuto la visita dell’assessore ai Servizi alla Persona Antonio Campagnuolo. L’assessore ha incontrato la centenaria per gli auguri e per un omaggio da parte di tutta l’amministrazione comunale.

Jole Zuccaro si è trasferita ad Angera da Cardano quando sono nati i nipoti, ha fatto l’operaia in ambito maglieria. La nuora racconta che era molto conosciuto ad Angera. Ha due figli, due nipoti ed è bisnonna della piccola Tilde.