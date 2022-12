Ciclista di 41 anni investito a Busto Arsizio

Un uomo i 41 anni in sella alla sua bici è stato investito lunedì mattina a Busto Arsizio. Il fatto è avvenuto in via Dante Alighieri attorno alle 6. Sul posto un’ambulanza della croce rossa italiana di Legnano e agenti del commissariato cittadino.

Il ciclista è stato immobilizzato dai sanitari e trasportato in pronto soccorso all’ospedale di Busto Arsizio in codice verde. (immagine di repertorio)