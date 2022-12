Ciclista cade sulla pista di downhill al Pian delle Noci di Orino, interviene il Soccorso Alpino

Un paio di interventi tra ieri e oggi per la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana del Cnsas, che dall’inizio dell’anno finora ha effettuato, in totale, 41 operazioni di soccorso. Ieri pomeriggio c’è stata l’attivazione per un uomo disperso nella zona di Valganna. Sono partite le ricerche, che hanno impegnato i soccorritori per ore. In serata l’uomo è rientrato, stava bene e si trovava a una trentina di km di distanza; la ricerca è quindi terminata.

Stamattina, lunedì 26 dicembre, i tecnici sono intervenuti per il recupero di un ciclista infortunato mentre era in fase di discesa sulla pista di downhill, nella zona del Pian delle Noci, territorio del comune di Orino. Per caso tre dei nostri soccorritori erano già in zona per conto proprio e quindi in pochi minuti sono arrivati sul posto, a supporto dell’équipe dell’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

L’infortunato è stato trasportato fuori dal bosco, in un punto più adeguato per le operazioni con il verricello, infine è stato portato con l’elicottero in ospedale. Erano presenti anche due infermieri del Cnsas: per gli interventi via terra il Cnsas può contare su operativi medici e infermieri di elevata professionalità, certificati dalle Scuole del Cnsas e abilitati a operare in ambiente impervio e ostile.