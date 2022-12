Il coreografo Dino Verga incontra gli studenti del Liceo coreutico di Busto Arsizio

Una bella mattinata per gli studenti del liceo coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio che oggi hanno avuto l’onore di incontrare Dino Verga, grande coreografo italiano, tra i più importanti esponenti italiani nella tecnica di danza moderna creata da Merce Cunningham.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di dialogare con lui ponendogli diverse domande. Dopo la conferenza l’artista e gli alunni sono saliti in sala danza per fare lezione di tecnica e per mostrargli le coreografie eseguite con i professori del liceo.

«La danza rappresenta quello che l’uomo è nonostante le brutture – ha detto Verga rispondendo agli studenti che gli hanno chiesto qual è il ruolo dei ballerini e della danza nella società – I danzatori sono considerati strumenti di pace grazie alla costanza e alla disciplina che si dimostra nello studio della danza negli anni. La danza si fa con gli anni, non con la fama».

Dino Verga ha iniziato danza a 17 anni come ballerino classico: «Leggevo, studiavo, detestavo Carla Fracci perché rappresentava tutto ciò che non volevo fare nella vita poiché mi non interessa ballare ma creare coreografie, non ho l’egocentrismo che un ballerino deve avere per ballare davanti a un pubblico. Ho studiato varie tecniche di danza per cercare di acquisire il linguaggio e ampliare il mio punto di vista».

Il coreografo ha creato giovanissimo una piccola compagnia ma a causa di alcuni imprevisti ha deciso di mollare tutto e andare a studiare a New York per scoprire nuove tecniche poco conosciute in Italia, venendo a contatto con la danza contemporanea e studiando nell’accademia di Merce Cunningham. Dopo essere rimasto affascinato da una lezione del gruppo “avanzato”, avendola vista un giorno dalla porta della sala rimasta aperta, decise di dedicare tutti i suoi studi per poterne fare parte.