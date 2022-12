Ex Isotta Fraschini, proseguono le bonifiche

Quello delle bonifiche è senza dubbio uno dei punti chiave del progetto di riqualificazione dell’area ex-Isotta Fraschini, illustrato e discusso pubblicamente in una delle serate di Officina Vivaio a gennaio 2022 e più volte ribadito da Saronno Città dei Beni Comuni (SBC).

In un comunicato la società spiega qual è lo stato dell’arte e quali sono i prossimi passi: «Sin dalle prime battute di questo percorso, infatti, la proprietà ha chiarito l’importanza sia della riqualificazione delle aree verdi sia del modello innovativo che si intendeva utilizzare nella procedura di bonifica. Dal punto di vista della tutela ambientale e da quello relativo alla salute dei cittadini, le bonifiche e il verde rivestono, soprattutto in un contesto ex-industriale come quello dell’area in questione e in un territorio fortemente industrializzato e antropizzato (e conseguentemente inquinato) come quello saronnese, un’importanza fondamentale. SBC ha sempre confermato quindi la volontà e il proprio impegno di completare nel più breve tempo possibile il piano di bonifica, a suo tempo già pienamente approvato a febbraio 2022 nel corso della Conferenza dei Servizi con gli enti interessati, entro i due anni previsti dal cronoprogramma incluso nel Master Plan presentato a dicembre 2021, facendosi completamente carico dei costi indipendentemente dal fatto che venga rilasciato un permesso di costruire – si legge nella nota -. Si conferma inoltre la modalità innovativa adottata e approvata, che permette di ridurre al minimo possibile l’impatto ambientale, utilizzando una tecnica di vagliatura in loco che limiterà significativamente il trasporto di terra all’esterno dell’area, e quindi la circolazione dei mezzi pesanti atti al suo trasporto. I risultati del campo prova di quest’estate hanno infatti rilevato che il terreno inquinato, ovvero quello effettivamente da smaltire nelle strutture esterne certificate, grazie alle metodologie applicate è al di sotto del 15%. Tutto il rimanente verrà ripulito e riutilizzato all’interno dell’area ex-Isotta Fraschini, in un percorso di bonifica articolato per fasi successive e parzialmente sovrapposte«.

«Il progetto esecutivo di Fase 1 è stato consegnato il 14 ottobre 2022. Si tratta dell’area più vicina ai binari della ferrovia, di cui fanno parte i 4 poligoni già bonificati durante il campo prova, la cui documentazione è disponibile sul sito vivaiosaronno.org. Dopo un’istruttoria di 30 giorni, il progetto è stato approvato da tutti gli enti interessanti, che ne hanno molto apprezzato sia l’approccio sia la metodologia – prosegue la nota -. SBC ha quindi ha già avviato la necessaria procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e aspetta le avere le autorizzazioni e le condizioni da parte dell’amministrazione locale per poter avviare la cantierizzazione e, conseguentemente, la bonifica esecutiva di Fase 1, che dovrebbe così essere finalmente avviata e portata a termine con un anno di ritardo rispetto al Master Plan presentato a dicembre 2021 e le autorizzazioni del febbraio 2022. La proprietà è impegnata a recuperare nel corso del 2023 i tempi amministrativi persi nel corso del 2022».