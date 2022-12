Flyone Armenia inaugura il volo Milano – Yerevan

Flyone Armenia, la prima compagnia aerea nazionale low cost dell’Armenia, a partire dal 15 dicembre inizia a operare voli regolari dall’aeroporto Internazionale Zvartnots di Yerevan all’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa.

I collegamenti tra la capitale armena e Milano sono operativi due volte a settimana, il giovedì e la domenica. Milano è una delle 15 città del network delle destinazioni della compagnia aerea nazionale Flyone Armenia.

«Siamo molto contenti per il lancio dei voli per Milano di Flyone Armenia. È una parte della nostra promessa: fornire opzioni di viaggio più accessibili da e per l’Armenia. Questo volo è un altro ponte simbolico che favorirà ulteriormente i legami di amicizia tra i nostri popoli. Siamo convinti che questo volo sarà molto richiesto dai nostri passeggeri», afferma Aram Ananyan, presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea Flyone Armenia.

«Con piacere diamo il benvenuto a FlyOne Armenia e siamo lieti che il nostro aeroporto sia parte del suo portafoglio destinazioni. La decisione di questo vettore di investire nel nostro aeroporto amplia ulteriormente il network di Malpensa – afferma Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di SEA Aeroporti di Milano –. L’apertura della rotta per Yerevan offre ai passeggeri della nostra catchment area ulteriori opportunità di viaggio rivolte sia alla clientela leisure che a quella business. Un nuovo volo diretto per scoprire le bellezze e le opportunità di un Paese ancora da scoprire e il “fascino” della sua capitale».