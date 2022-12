Folgore Caratese – Varese in diretta

Trasferta brianzola per il Varese che fa visita alla Folgore Caratese dell’ex Giuliano Melosi. I biancorossi, reduci da due vittorie in campionato e Coppa Italia, vogliono ottenere un altro risultato positivo. Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI