Frana sulla strada Lecco-Ballabio, sopralluogo dell’assessore Foroni con il ministro Salvini

L’assessore regionale al territorio e alla Protezione civile Pietro Foroni e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini hanno effettuato una visita al luogo dove lo scorso 9 dicembre è caduta una frana sulla strada Lecco-Ballabio, in Valsassina.

Galleria fotografica Frana sulla strada della Valsassina 4 di 6

L’assessore e il ministro delle infrastrutture hanno incontrato i sindaci e il presidente della Provincia e hanno ricordato gli ingenti stanziamenti destinati in questi anni alla prevenzione del dissesto idrogeologico nella zona.

«In questi anni Regione Lombardia ha investito ingenti risorse per i territori della Valsassina e della Val Varrone per garantire, per quanto possibile, la riduzione del rischio idrogeologico – ha detto Foroni – Nel periodo 2018-2022 sono state stanziate somme complessive pari a circa 22,8 milioni di euro in materia di difesa di suolo, di cui 12,9 milioni riguardanti ordinanze di Protezione civile e 9,9 milioni per i piani di intervento di Regione Lombardia. L’impegno della nostra istituzione regionale proseguirà, anche nei prossimi anni, in questa direzione»