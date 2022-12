“Grazie al dottor Saredi, mi ha salvato il rene per la terza volta”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della nostra lettrice Mirca Botta di Malnate, che ringrazia il dottor Giovanni Saredi per l’ultima operazione

Vorrei ringraziare il chirurgo che, con la sua equipe dell’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, non si è arreso al grande inconveniente che si è trovato davanti durante il mio intervento chirurgico di enucleoresezione con asportazione di tre tumori sul rene sinistro lo scorso 5 dicembre.

Il dottor Giovanni Saredi, chirurgo urologo, in regime sanitario nazionale con Regione Lombardia nel 2019 era intervenuto sul rene destro, con ottimi risultati in laparoscopia per enucleoresezione di tumore.

Nel gennaio 2021, mi è stato diagnosticato un altro tumore sul rene destro e mi ha sottoposta a termoablazione a caldo (microonde) per salvare il rene, con ottimo risultato.

Purtroppo, a dicembre 2022, si è reso necessario un nuovo intervento chirurgico sul rene sinistro, questa volta per l’esportazione dei tre tumori.

Durante l’intervento chirurgico però la situazione si è complicata a causa di una forte emorragia.

Il dottore, asciutto e di poche parole ma con una grandissima professionalità e umanità, mi aveva promesso di riuscire a salvare il rene e così è stato.

Certo, gli ho causato un bell’impiccio con quella emorragia ma il dottor Giovanni Saredi non si é arreso!

Al mio risveglio, un tantino agitato e dolorante, ho visto il suo grande sorriso!

Ora la strada per la mia convalescenza é lunga ma… posso farcela per la quarta volta!

Grazie di vero cuore

Mirca Botta, Malnate