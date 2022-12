Green Transition Hub: nuovi progetti con Freight Leaders Council e SCS

Si arricchisce di nuove collaborazioni l’attività del Green Transition Hub, il centro di aggregazione di competenze e conoscenze relative ai temi di transizione ecologica della LIUC.

«La formalizzazione di nuove collaborazioni – commenta il rettore della LIUC, Federico Visconti – porta valore all’esperienza del Green Transition Hub, una realtà nuova e dinamica che fa da collettore delle diverse esperienze di ricerca e di didattica sviluppate in Ateneo sui temi della transizione ecologica. In linea con il modello LIUC, anche per l’Hub intendiamo proseguire con la politica di investimenti e potenziare le relazioni con i partner, che ci permettono di essere sempre agganciati alla realtà delleimprese e all’evoluzione del mercato del lavoro».

Freight Leaders Council

L’accordo con questa realtà, che associa operatori della logistica e dei trasporti, si pone l’obiettivo di accrescere la cultura logistica in Italia, in particolare nel settore della sostenibilità, attraverso un rafforzamento della collaborazione per diffondere tra gli operatori informazioni e buone pratiche e un sostegno alla ricerca anche con la promozione di borse di studio.

«Le Parti, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di ciascun soggetto – si legge nel Protocollo d’intesa siglato dal Rettore della LIUC e dal Presidente di FLC Massimo Marciani – si impegnano a coordinare le proprie azioni, ad informarsi reciprocamente su attività e iniziative finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi condivisi e a sviluppare progetti comuni».

In particolare, sarà costituito tra LIUC e FLC un gruppo di lavoro per la realizzazione dei progetti condivisi, tra cui survey periodiche volte a valutare la compliance del settore della logistica e dei trasporti rispetto ai principi ESG (Environmental, Social and Governance) dell’Onu. Inoltre, per stimolare la ricerca e la realizzazione di tesi di laurea nel settore della sostenibilità applicato alla logistica, FLC finanzierà fino a tre borse di studio per studenti LIUC per ogni anno accademico di validità del Protocollo d’intesa.

«L’attenzione che il FLC ha verso l’eccellenza accademica – commenta il presidente Marciani – si conferma con questo accordo con la LIUC e con il Green Transition Hub, la cui esperienza e competenza ci consentiranno di avviare un monitoraggio preciso e puntuale del settore in termini di raggiungimento di quegli obiettivi di ESG che sono la base per lo sviluppo di una logistica davvero resiliente e sostenibile, a servizio di imprese e cittadini».

SCS

SCS opera nel campo dei servizi professionali di consulenza, sviluppo delle competenze e valorizzazione delle risorse umane e da oltre 20 anni supporta le aziende e le organizzazioni nell’applicare la sostenibilità nelle proprie strategie e nei processi, accompagnandole nella complessa gestione dei percorsi da intraprendere, degli investimenti da realizzare e delle competenze da sviluppare. La collaborazione con il Green Transition Hub prevede un importante contributo economico per la creazione di un assegno di ricerca attraverso il quale si intendono sperimentare nuovi paradigmi gestionali basati su modelli raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

A fianco delle tradizionali analisi e ottimizzazione dei processi logistico produttivi in chiave di riduzione dei costi e aumento del livello di servizio, occorre infatti ripensare ai modelli distributivi, alle strategie di sourcing e alle tecniche di imballaggio per ridurre l’impronta ambientale derivante dai processi di source-make-delivery sottostanti al concetto di “supply chain management”. Tutte tematiche che stanno diventando sempre più pervasive sia nel mondo industriale sia della ricerca accademica.

«Siamo entusiasti di far parte del Green Transition Hub e ringraziamo il Magnifico Rettore, Federico Visconti, e il prof. Fabrizio Dallari – commenta Francesco Fumelli, vice direttore SCS Responsabile Mercato Retail e Industria -. Da più di 20 anni in SCS siamo impegnati nella declinazione delle leve aziendali strategiche e operative in ottica di sostenibilità. Nello specifico, il Green Transition Hub ci permetterà di valorizzare ulteriormente le competenze della nostra Unit interna Operational Excellence, che ha come responsabile Marco Radaelli, Senior Advisor Business School LIUC, ed essere in grado di supportare i nostri clienti nello sviluppo di Supply Chain performanti, resilienti e anche – soprattutto – sostenibili».