Grosso autoarticolato si ribalta sulla rotonda a Caravate

Un grosso autoarticolato a cinque assi si è ribaltato lungo la provinciale a Caravate. Il mezzo è uscito di strada nei pressi della rotonda lungo la strada che costeggia il cementificio.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi anche se il guidatore è stato sottoposto a controlli. Sul posto è intervenuta la croce rossa di Gavirate, i vigili del fuoco.

La strada non è stata chiusa nell’immediato ma saranno necessarie ulteriori operazioni per riportare in carreggiata il grosso mezzo e il traffico potrebbe essere deviato sulla vecchia strada che attraversa Gemonio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, mercoledì 7 dicembre.