Sabato mattina, 10 dicembre, un’azienda specializzata nel sollevamento di grossi mezzi incidentati e di carichi pesanti, ha provveduto alla rimozione del grosso tir che si è ribaltato mercoledì pomeriggio sulla Sp1, dietro la Colacem, al confine tra Caravate e Cittiglio.

Galleria fotografica Rimosso il grosso tir uscito di strada a Caravate 4 di 7

Sono intervenute due grandi autogru: il camion è stato svuotato del suo contenuto prima di essere rimesso in carreggiata. Nei giorni scorsi era stata rimossa la motrice, oggi si è provveduto a recuperare il lungo rimorchio. Per favorire le operazioni è stato posizionato un semaforo provvisorio che regola il traffico a corsie alternate. Non si registrano problemi alla circolazione.

Il sindaco Nicola Tardugno ha comunicato che la strada resterà a senso unico alternato ancora per alcuni giorni, il tempo necessario a ripulire la carreggiata dall’olio fuoriuscito dal tir.

Il grosso autoarticolato a cinque assi si è ribaltato lungo la provinciale a Caravate, dopo aver imboccato la rotonda lungo la strada che costeggia il cementificio. Solo ferite lievi per l’autista.