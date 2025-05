I bambini di Caravate trasformano la scuola in un museo pieno di emozioni e cratività

In vista della giornata internazionale dei musei che si terrà sabato 18 maggio, i bambini della scuola primaria Rusconi di Caravate con le loro insegnanti hanno trasformato gli spazi scolastici in un museo.

Esposizioni originali, manufatti, giochi, film, presentazioni e persino uno speciale apericena a tema, hanno animato una serata indimenticabile per gli alunni, vissuta assieme a famiglie e docenti.

La serata è iniziata con l’apertura delle varie esposizioni, ognuna delle quali ha esplorato un tema specifico.

I più piccoli hanno dato vita a una rappresentazione della natura, tra piante e animali, dove la creatività si è fusa con il sapere artistico.

La classe seconda si è immersa nel mondo dei giochi dell’infanzia, presentando le fonti, giochi storici e tradizionali che hanno fatto rivivere l’atmosfera dei tempi passati.

La classe terza ha realizzato un viaggio nel tempo tra Paleolitico e Neolitico, con ricostruzioni di oggetti e strumenti primitivi che hanno permesso di comprendere meglio la vita dei nostri antenati.

La classe quarta ha portato in scena la ricchezza delle civiltà del Mediterraneo, raccontando miti e leggende di antiche culture.

Ma non è tutto: la classe quinta ha ricreato dei quadri viventi, in cui gli studenti hanno animato storie e narrazioni ispirate a opere letterarie, facendo dialogare il passato con il presente in un gioco di parole e colori.

A seguito delle esposizioni, il pomeriggio è proseguito con la visione del celebre film Notte al Museo, che ha aggiunto un tocco magico alla serata, trasportando tutti in un’avventura fantastica tra le sale del museo. L’emozione di vedere gli oggetti “prendere vita” ha entusiasmato grandi e piccini.

La serata si è conclusa con un apericena a tema, dove tutti hanno potuto assaporare prelibatezze come pagine di letteratura impronte di mammut, perle del tempo, ispirate alle esposizioni, sorseggiando un museum drink.

Un’occasione non solo per imparare, ma anche per divertirsi e socializzare, in un’atmosfera di gioia e condivisione che ha unito grandi e piccini.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza in particolare i bambini, i docenti del plesso, le famiglie e il servizio catering Vesco per la generosità dimostrata – scrivono le insegnanti della scuola primaria Rusconi di Caravate – Una notte speciale che ha unito il passato, il presente e il futuro in un’esperienza educativa e coinvolgente, mostrando che il museo è un luogo vivo, dove la storia e la creatività si incontrano”.