I numeri della Polizia Locale “di Malpensa”

La priorità era il controllo del traffico davanti al Terminal, insieme al contrasto alla “sosta pericolosa” nelle aree di competenza, fuori dalla superstrada. Parliamo dell’accordo di collaborazione delle Polizie Locali a Malpensa, rinnovato nella giornata di martedì 14 dicembre, a sei mesi dall’avvio.

Negli ultimi due mesi e mezzo – fino al 13 dicembre – sono state oltre seicento le ore di servizio prestate (con straordinari volontari) dagli agenti dei comandi di Busto, Gallarate, Varese. A cui si aggiungono altre duecento ore del comando di Ferno, il Comune nei cui confini ricade il terminal 1.

Di cosa si sono occupati? In primo luogo della sosta, con particolare attenzione a quella pericolosa: sono state ben 129 le sanzioni per sosta di veicoli in area vietata con rimozione. In altri 61 casi è stata contestata la sosta in aree con divieto di fermata, in 12 casi la sosta era (illegittima) su posto riservato a persone con disabilità.

Sono state individuate ovviamente anche altre violazioni, come ad esempio la guida senza cinture o – in tre casi – la guida senza assicurazione.

La “sosta pericolosa” intorno a Malpensa

Positivo invece il bilancio sul fronte degli incidenti stradali, nel senso che nell’arco di mesi non è stato rilevato nessuno incidente, né con feriti né senza.

Va ricordato che il contrasto alla sosta irregolare interviene su un problema molto diffuso nei dintorni di Malpensa, la sosta pericolosa, come quella sulle rampe della superstrada (fuori dalla competenza della Polizia Locale) o quella sulle rampe di accesso al terminal: è un comportamento purtroppo molto diffuso soprattutto tra chi arriva “da fuori” per recuperare amici, parenti o clienti in aeroporto e che evita così di ricorrere al parcheggio regolare.

Un esempio di sosta irregolare all’uscita della superstrada

È una forma di sosta pericolosa anche perché l’aeroporto è in sé un luogo che vede presenza di frequentatori “occasionali”, dove frequenti sono anche le manovre all’ultimo secondo, per scarsa conoscenza della viabilità locale.

La sosta “dieci minuti”

La maggior parte delle sanzioni irrogate sono però quelle per la sosta “dieci minuti” in aeroporto: ben 1417.

Con un’avvertenza: quest’ultime richiedono lavoro burocratico in ufficio per l’accertamento e l’invio delle multe, ma i veicoli sono segnalati in automatico dalle telecamere. Mentre le altre trecento e più sanzioni sono frutto di lavoro “sul campo”.

Il maggior contributo viene dal comando di Malpensa

Un momento della riunione in Prefettura che ha deciso il rinnovo della collaborazione tra comandi di Polizia Locale per Malpensa]

Entrando più ne dettaglio dell’accordo operativo tra diventi comandi, in totale a Malpensa sono state come detto centinaia le ore di operatività: il comando di Busto Arsizio ha fornito ufficiali (quattro) e agenti (15) per un totale di 226 ore.

Segue Ferno, che ha fornito un ufficiale e due agenti per un totale di 212 ore.

Gallarate ha garantito otto agenti con disponibilità volontaria in straordinario per un totale di 173 ore. D

al 1° settembre si è aggiunta anche Varese, che rientra dunque nel computo degli ultimi tre mesi: cinque agenti hanno fornito in totale 68 ore.