A Masciago Primo un mercatino di scambio di giochi e libri per bambini

Manca sempre meno al Natale e nelle famiglie, così come per le strade, tutto si “veste a festa”.

Per rendere ancora più speciale questa attesa la Biblioteca Comunale di Masciago Primo ha organizzato, sabato 10 dicembre dalle 15:00 alle 18:00 alla Casetta Bregani di via Gianoli s.n.c, un mercatino di scambio di giochi e libri per bambini di seconda mano. Nel pomeriggio verrà anche promosso un piccolo laboratorio e sarà offerta una bella merenda.

Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail bibliotecamasciagoprimo@gmail.com oppure contattare i seguenti numeri: 345 9922373 (Ornella) 340 7649917 (Valeria)