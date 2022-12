Operaio colpito alla testa, soccorsi in un’azienda di Daverio

Per cause in corso di accertamento un operaio di un’impresa che stava effettuando delle manutenzioni all’interno di un’azienda è stato colpito alla testa da un oggetto. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.30 a Daverio in via dell’Industria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e con gli specialisti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale). Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario. Sono in corso i rilievi congiuntamente ad ATS per accertare la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni il ferito è un uomo di 59 anni, soccorso dal personale sanitario dell’SOS Valbossa di Azzate.