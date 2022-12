Per Natale 770mila passeggeri in movimento da Milano Malpensa

Arriva Natale e tra viaggi e ritorni casi, arriva il periodo di picco della stagione winter per gli aeroporti di Milano: tra Linate e Malpensa nei giorni compresi tra il 20 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023 si prevedono 1,1 milioni di passeggeri

Un balzo in avanti del 45% rispetto al 2021. Nello specifico da Malpensa transiteranno 770mila passeggeri, da Linate 330mila. In media 300 voli in partenza in media ogni giorno, di cui a Linate 110 e a Malpensa 190.

Ai primi posti le destinazioni domestiche (interne all’Italia, come si dice) ci sono Catania, Napoli, Palermo e Bari. Mentre a livello internazionale le città maggiormente visitate saranno Parigi, Barcellona, Londra, Amsterdam e poi New York sul Nord America, grazie alle ben sette partenze giornaliere,.

Ma ci sono anche le partenze esotiche curate da Neos verso Messico, Maldive, Mauritius (new entry, primo atterraggio pochi giorni fa), Egitto e Zanzibar.