Premiati 68 ragazzi “fuoriclasse della scuola”

Si è conclusa la sesta edizione de “I Fuoriclasse della scuola”, progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Fondazione per l’Educazione Finanziaria con ABI, Confindustria, Museo del Risparmio e LIUC.

L’edizione 2022 ha raccolto 136mila euro per 68 ragazze e ragazzi premiati venerdì 16 dicembre 2022 nella nuova sede del Gruppo 24 ORE. La cifra va ad aggiungersi a 588mila euro e 294 Borse raccolte nelle precedenti edizioni, portando il totale a 724mila euro per 362 Borse di Studio, frutto di donazioni da parte di fondazioni, associazioni, società, imprese e singoli cittadini.

Prima della premiazione, i giovani talenti sono stati impegnati il 14 e 15 dicembre nel “Campus dei Fuoriclasse”, due giornate di lavoro con esperti accademici e del mondo imprenditoriale alla LIUC e al Museo del Risparmio di Torino.

I Campus dei Fuoriclasse

Al centro delle sfide culturali e professionali del prossimo futuro, per le 68 giovani eccellenze della scuola italiana, c’è la visione armonica di una società perfetta che si pone come priorità il benessere delle persone e uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo basato su intelligenza artificiale ed educazione finanziaria. Proprio su questi temi si sono confrontati gli studenti con l’obiettivo di accrescere le proprie competenze economiche e acquisire quelle life skills trasversali indispensabili per un futuro di successo nel mondo del lavoro e un impatto positivo nella società.

Alla LIUC

È stato offerto un percorso funzionale al tema generale e, allo stesso tempo, variamente articolato, con lezioni frontali, esercitazioni e laboratori. I docenti Luciano Traquandi, Patrizia Tettamanzi e Andrea Urbinati con le rispettive proposte di spessore, Manuele De Conti e Anna Craig Cameron con le esercitazioni di Debate in inglese e il laboratorio di Ricerca documentale a cura di Laura Ballestra e Piero Cavaleri in Biblioteca, hanno sollecitato riflessioni critiche negli studenti che si affacciano all’età adulta in un momento di profonda crisi economica, sociale e “del pensiero”, come ricorderebbe Edgar Morin.

La cerimonia finale

Le 68 giovani eccellenze della scuola italiana hanno ricevuto un premio di 1.500 euro, alla presenza di: Mirja Cartia d’Asero, Amministratrice del Sole 24 Ore; Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale FeduF; Gianni Brugnoli, Vicepresidente Confindustria per il Capitale Umano; Giovanna Paladino, Direttrice Museo del Risparmio di Torino; Alessandra Losito, Head of Pictet Wealth Management Italy; Stefano Bottino, Direttore centrale ABI; Michele Puglisi, responsabile del Centro di Ateneo per la Ricerca Educativo – didattica e l’Aggiornamento (CARED) della LIUC e Patrizia De Socio, Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR.