Rally dei Laghi, appuntamento a fine febbraio 2023

Il campione in carica Andrea Spataro ha già segnato sul calendario le date in cui rimetterà in palio la corona, conquistata un anno fa, del Rally dei Laghi. La più attesa gara motoristica del Varesotto ha infatti ricevuto da AciSport la propria collocazione nel calendario 2023: sarà disputata venerdì 24 e sabato 25 febbraio e aprirà il calendario della Coppa Rally di Zona2.

Le operazioni per organizzare la 31a edizione sono già cominciate in seno alla Asd Rally dei Laghi, la struttura diretta da Andrea Sabella che si occupa dell’allestimento della gara. Il sogno è quello di tornare all’ippodromo delle Bettole per una prova spettacolo come avvenne nel 2018 ma non è detto che l’idea vada in porto per una serie di “incastri” non semplici da realizzare.

«Ogni anno si rinnova l’appuntamento con il nostro rally di casa – spiega Sabella – Il nostro staff si sta dando da fare per concretizzare tutti i progetti in essere; la collocazione a calendario nel mese di febbraio ci concede poco tempo per le operazioni dopo l’ufficialità della data. Siamo però a buon punto per regalare a tutti i tifosi una gara di buon livello, degna dei “palati” più fini».

COPPA DI ZONA 2 (Lombardia e Liguria)

CALENDARIO 2023

25 febbraio – Rally Internazionale dei Laghi (VA)

23 aprile – Rally delle Prealpi Orobiche (BG)

11 giugno – Rally della Lanterna (GE)

2 luglio – Rally Coppa Valtellina (SO)

10 settembre – Rally 1000 Miglia (BS) coeff. 1,5

24 settembre – Rally Villa d’Este Trofeo Aci Como (CO) coeff. 1,5

8 ottobre – Rally delle Palme (IM)