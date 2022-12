Slitta la festa per l’inaugurazione della nuova via Garibaldi a Gavirate

È rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione della nuova via Garibaldi a Gavirate. Conclusi i lavori di sistemazione del marciapiedi, del pavè e del muro di contenimento, la cerimonia, indetta per sottolineare il valore dell’impegno della giunta Alberio per rilanciare il salotto cittadino, salta a causa delle previsioni meteorologiche che indicano tempo instabile.

È stato lo stesso vicesindaco Massimo Parola ad annunciare lo slittamento « Mi dispiace avvertire così sotto data. L’inaugurazione a cui tutti i consiglieri sono invitati è rimandata».

L’annuncio è avvenuto nel corso del consiglio comunale in cui si sono approvate le modifiche al regolamento della sezione primavera e dell’asilo nido, con il voto contrario di Selvino Beccari e Roberto Zocchi, e le variazioni al bilancio legate al diverso andamento di spese e introiti rispetto a quanto preventivato.

In particolare, è risultato un avanzo di 124.000 euro che verrà destinato ad adeguamenti antincendio delle scuole Risorgimento e Carducci e al rialveamento di alcuni torrenti del reticolo minore.

Altre 12.000 euro in avanzo legati al “ravvedimento oneroso” dei cittadini per il pagamento dell’IMU saranno utilizzati per costruire una postazione digitale a disposizione di quei cittadini che non hanno accesso a internet o non sono in grado di operare digitalmente per le pratiche della gestione dei rifiuti.

Con altri 47.000 euro, frutto di un contributo regionale, verrà acquistato un nuovo autoveicolo per la Protezione civile mentre 90.000 euro, derivati da contributi della Comunità montana ( 20.000) e da oneri di urbanizzazione ( 70.000) , verranno investiti per rifare l’asfalto e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.