Sono tornate le lucine di via Limido a Varese

Si sono ufficialmente accese le lucine di via Limido, che per il 6° anno illumineranno il quartiere di Bosto fino al 6 gennaio.

Gli orari di accensione saranno dalle 17.30 alle 23.00, tuttavia potrebbero subire modifiche qualora la situazione lo rendesse necessario.

L’allestimento è cominciato nel 2016 per dare un tocco natalizio alla via, di anno in anno il giardino di Andrea si è trasformato in un immancabile appuntamento per molti abitanti del quartiere.

C’è poi una bella notizia per i più piccoli: è tornata la Posta di Babbo Natale!

Le modalità di utilizzo saranno le stesse dell’anno precedente: i bambini troveranno un cassetta a loro dedicata sulla recinzione, che il signor Andrea provvederà a svuotare ogni domenica. Le letterine verranno conservate fino al 24 dicembre, rigorosamente sigillate, e saranno a disposizione dei genitori in cerca del regalo giusto da mettere sotto l’albero.

Gli addobbi di via Limido prolungano nel rione di Bosto la magia che aleggia in città, con l’accensione delle luminarie per le strade e delle lucine ai Giardini Estensi