Il tris è servito. Uyba ancora vincente contro Macerata

Continua la scia di vittorie per la e-work Busto Arsizio che tra le mura amiche del palazzetto di viale Gabardi liquida la Cbf Balducci Hr Macerata con un netto 3-0 (25-20, 25-16, 33-31) lasciandosi ormai definitivamente alle spalle il complicato inizio di stagione. Olivotto e compagne hanno messo in scena una prestazione convincente, dominando i primi due parziali e vincendo il terzo ai vantaggi. MVP della serata Zakchaiou che segna 13 punti (56% con un ace e 3 muri), seguita da Degradi (11) e Omoruyi (10).

Al termine della gara si legge soddisfazione sul volto di Montibeller: “Sono contenta di vedere questa nostra crescita: non siamo pienamente soddisfatte di quello che abbiamo fatto, ma molto importanti per la nostra fiducia i tre successi consecutivi. Dobbiamo continuare su questa strada per poter risalire la classifica. Nei primi due set è andato tutto alla perfezione, mentre nel terzo, anche per merito di Macerata, abbiamo dovuto lottare punto a punto: importante anche vincere in situazioni così equilibrate con la forza del gruppo”.

La partita

Parte subito bene la Uyba che nel primo set detta subito il ritmo del gioco grazie all’ispirazione di Montibeller e Omoruyi. Lloyd si diverte con le sue centrali e distribuisce bene il gioco tra Olivotto e Zakhaiou, mentre Musso lascia spazio anche a Stigrot. Le padrone di casa chiudono 25-20. Il secondo parziale è più equilibrato, con Malik bene in attacco e Molinaro che si mette in buona evidenza a muro (13-13). Le biancorosse non si lasciano sorprendere e allungano sul 17-14 e l’attacco di Degradi segna il 25-16. Il terzo set si apre con il vantaggio di Macerata per 3-6 ma Montibeller e Zakchaiou non ci stanno e ritrovano la parità (10-10). Si gioca punto a punto ma nel finale è ancora Zakchaiou ad entusiasmare e a trascinare la squadra (20-17). Macerata non ci sta ed allunga ai vantaggi con il muro di Molinaro (24-24). Le due formazioni danno spettacolo e. un errore delle marchigiane chiude set e partita (33-31).

Il tabellino

e-work Busto Arsizio – Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-20, 25-16, 33-31)

e-work Busto Arsizio: Battista ne, Degradi 11, Lloyd 3, Monza ne, Montibeller 23, Lualdi ne, Stigrot 3, Colombo, Olivotto 7, Zannoni (L), Omoruyi 10, Zakchaiou 13

Cbf Balducci Hr Macerata: Cosi 6, Fiori (L), Abbott 3, Napodano, Ricci 1, Quarchioni ne, Okenwa ne, Molinaro 9, Milanova ne, Fiesoli 10, Malik 18, Poli ne

Arbitri: Florian – Papadopol

Note. Uyba: ace 4, errori 9, muri 8. Macerata: ace 1, errori 5, muri 8. Spettatori: 1439