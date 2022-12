Un 2023 di grandi mostre al Museo Masi di Lugano

Il MASI – Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano ha presentato il programma espositivo 2023: la stagione si apre con la personale di un grande della fotografia del Novecento, Werner Bischof, e prosegue con la pittura contemporanea dell’artista Rita Ackermann (nella foto un dettaglio della sua opera “Mama, Yves’s Mask“).

Con le mostre di Hedi Mertens e Alexej von Jawlensky il MASI guarda a due posizioni storiche, che in circostanze e tempi diversi hanno trovato in Ticino il terreno ideale per lo sviluppo della propria opera.

Nell’estate 2023 a Palazzo Reali verrà presentata la mostra del vincitore del “Bally Artist Award 2023”, mentre in autunno si terrà un’importante mostra sui capolavori della Graphische Sammlung ETH Zürich.

La Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, parte del circuito MASI Lugano, presenterà in primavera una mostra dal titolo “At the studio” dove verrà esposta un’ampia selezione di opere inedite della Collezione Olgiati; mentre in autunno aprirà una mostra dedicata a due tra i più importanti autori del ‘900 italiano, Giacomo Balla e Piero Dorazio.

Tutto il programma sul sito del Museo.