Un buono di fine anno per i dipendenti della Holcim di Ternate

Holcim, l’azienda che gestisce il cementificio di Ternate, in vista del Natale ha distribuito a tutti i suoi dipendenti un buono spesa di 800 euro, per aiutarli a sostenere le spese dovute all’aumento delle bollette e dei costi dell’inflazione. I dipendenti senza auto aziendale riceveranno altri 200 euro in buoni carburante.

«Le nostre persone – sottolinea la dirigenza di Holcim Italia – sono per noi fondamentali. Per questo abbiamo ritenuto essenziale dimostrare loro in modo concreto la nostra gratitudine per l’impegno e la serietà dimostrata. Vogliamo sostenere chi, anche nei momenti difficili della crisi del settore delle costruzioni, ha sostenuto e sostiene l’azienda con dedizione, passione e professionalità. Speriamo davvero che ciò possa aiutare i nostri colleghi e le nostre colleghe a trascorrere festività più serene con le proprie famiglie».

Il contributo è rivolto ai 300 dipendenti del gruppo. L’azienda nel corso dell’anno ha inoltre avviato una serie di iniziative per rendere i posti di lavoro più sostenibili e inclusivi, estendendo anche la possibilità del telelavoro. «L’anno – aggiunge la dirigenza – è stato costellato da importanti progetti di crescita in termini di innovazione e sostenibilità, portati avanti attraverso il contributo e l’impegno delle persone, la risorsa più importante e con il maggior valore di cui ogni azienda dispone»