I voti del Varese: Pastore strappa e si fa vedere, gli altri stentano

LUMEZZANE – VARESE, I VOTI DEI BIANCOROSSI

MOLERI 5,5: Non ha grandi colpe, ma tre gol li prende

FOSCHIANI 5,5: Alterna buone cose a errori. Suo il buco che porta al gol del vantaggio bresciano

ROSSI 5,5: Ancora non si è integrato al meglio, qualche imprecisione di troppo

MONTICONE 5,5: Ci mette fisico ed esperienza ma gli avversari lo mettono alle strette

PARPINEL 5,5: Da esterno fa quel che può. Potrebbe fare meglio sui calci piazzati

MECCA 5,5: Ci prova con qualche inserimento ma la difesa di casa lo aspetta sempre nel posto giusto

MALINVERNO 5,5: Tanti palloni giocati, ma molti di questi sono passaggi in orizzontale

PICCOLI 5,5: Un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Speriamo che il suo 2023 possa essere diverso, ne ha bisogno lui e il Varese

Bigini s.v.: Entra che la gara non ha più nulla da dire

SCARPA 5,5: La difesa ospite non lo lascia mai partire, lui mostra poca grinta per fare di più

Ovalle 6: Qualche buono spunto per il suo esordio

FERRARIO 5,5: Si vede poco e viene servito anche meno. Dà una mano alla squadra ma non calcia mai

PASTORE 6: Sarà il più appariscente, ma è sempre quello che crea gli strappi per provare qualche pericolo. L’unico tiro degno di nota di tutto il Varese lo spara alto di poco