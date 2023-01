100 atleti in palestra a Buguggiate con la Squadra Sportiva Regionale ASI

Nell’ambito delle promozioni sportive del Comitato Provinciale ASI Mantova coordinamento ASI KARATE LOMBARDIA e col prezioso supporto del Maestro Flavia Uboldi della Ads DEAISHIN KARATE DO VARESE si è svolto domenica 15 gennaio a Buguggiate, presso la palestra delle scuole elementari, un allenamento nelle specialità di Kata e Kumite (per Bambini dagli 8 anni ai Seniores fino a 35 anni) per la selezione degli Atleti per la Squadra Sportiva Regionale ASI.

Grandissima la partecipazione, che ha visto impegnati quasi 100 atleti. La sezione Attività Giovanile Karate ASI è molto attiva e gode di una esperienza pluridecennale nella promozione della disciplina del Karate giovanile. Durante gli allenamenti si sperimentano nuovi programmi tecnici che fanno particolare riferimento ai giovani praticanti, in modo da introdurre con gradualità la pratica sportiva del karate e favorirne quella pre agonistica, secondo i regolamenti tecnici della federazione italiana FIJLKAM, convenzionata con l’ASI, e della federazione internazionale WKF.

La Deaishin ha avuto quest’anno per la prima volta l’onore di organizzare e ospitare un evento di questo genere, grazie alla collaborazione e disponibilità del M° Alfredo Cherubino, coordinatore regionale ASI Lombardia e del M° Francesco Pappalardo, responsabile in questo ambito della Divisione tradizionale karate.

La Deaishin ha messo in campo, per partecipare a questo evento, 30 dei suoi migliori atleti, tre dei quali sono già stati selezionati per la squadra regionale. Complimenti dunque a Matteo Marelli, per la categoria Juniores cinture nere kata e a Francesco Piatti e Sofia Avanti per la categoria cadetti cinture nere kata.