Alla scoperta dello spazio con il Prisma. Al teatro di Castellanza arriva Paolo Nespoli

Il primo astronauta italiano sarà mil protagonista della terza serata. Nella prima si parlerà del nuovo telescopio James Webb e nella seconda della nuova missione sulla Luna come rampa di lancio per Marte

L’Associazione culturale Il Prisma, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, organizza un ciclo di tre incontri alla scoperta dello spazio dal titolo “Universo3”. La presentazione si è svolta nella sede dell’associazione alla presenza del presidente Alessandro Mazzuchelli, Alfredo Cerini e Mario Rossi.

Questo il calendario degli incontri (ingresso libero):

Venerdì 27 gennaio 2023 ore 21.00 – Teatro di via Dante

CIELI E TERRA NUOVA

LE NUOVE FRONTIERE APERTE DA JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

Il più sofisticato telescopio spaziale mai realizzato, il James Webb Space Telescope (Jwst). Guarderà indietro nel tempo, agli albori dell’universo, studiando l’origine della vita, dei pianeti, delle stelle e delle galassie. Un progetto molto ambizioso sia per gli aspetti tecnologici sia per gli obiettivi.

Relatore: don Alessandro Omizzolo – Astronomo della Specola Vaticana

Moderatore: Michele Mancino – Vicedirettore Varesenews

Venerdì 3 febbraio 2023 ore 21.00 – Sala conferenze Biblioteca Civica

L’ITALIA SULLA LUNA

Il volo spaziale è una delle più grandi conquiste dell’uomo nel ventesimo secolo. I primi coraggiosi pionieri hanno portato alla nascita dell’astronautica trasformando il sogno di poeti e visionari dei secoli scorsi nella scienza e nella tecnologia. Le loro idee e realizzazioni hanno permesso di uscire dalla Terra ed esplorare il cosmo. Ed ecco che i sogni della fantascienza sono diventati a poco a poco realtà: per la prima volta l’uomo è riuscito a mettere piede su un altro corpo celeste. Ma c’era un altro sogno che l’umanità ha sempre inseguito: capire se la vita fosse nata anche al di fuori della Terra, su altri pianeti.

Relatore: Giovanni Caprara Editorialista scientifico del “Corriere della Sera”, Presidente UGIS

Venerdì 10 febbraio 2023 ore 21.00 – Teatro di via Dante

LO SPAZIO NON HA LIMITI

L’astronauta è tra le professioni più ambite, soprattutto quando si è bambini che si sogna in grande, e c’è chi quel sogno lo realizza. È il caso di Paolo Nespoli, considerato ad oggi un “uomo dello spazio”, o meglio uno degli astronauti con maggiore esperienza. I giovani avranno l’occasione di ascoltarlo e confrontarsi con chi ha deciso di essere navigatore spaziale per professione.

Relatore: Paolo Angelo Nespoli – Astronauta

Con la partecipazione autoctona di:

Camilla Colombo – Professore Associato di Meccanica del Volo Spaziale – Politecnico di Milano

Mario Farioli – Dirigente Centro Italiano Ricerche Aerospaziali