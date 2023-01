Alle regionali i Liberalsocialisti si schierano con Letizia Moratti e i candidati Licata e Merani di Iv/Azione

Riceviamo e pubblihiamo un comunicato firmato da Vincenzo Remine, segretario di Varese e Valganna dei Liberalsocialisti per l’Italia in merito alle prossime elezioni regionali lombarde

I liberalsocialisti per l’Italia ,dopo una attenta analisi del programma e valutazione dei candidati, appoggiano convintamente e invitano a votare Giuseppe Licata e Marika Merani della Lista Azione-Italia Viva alle prossime elezioni regionali lombarde. La regione Lombardia, una terra di grandissime eccellenze produttive, naturalistiche,agricole,artigianali e sociali, ha subito un profondo declino soprattutto nei servizi gestiti dalla Regione: trasporti, sanità in primis; apprezziamo il fatto che abbiano idee e proposte concrete convogliate in un progetto politico alternativo ai populismi di destra e di sinistra. Condividiamo la loro passione politica e voglia di fare, con attenzione ai territori e alle istanze della popolazione.

Infine da socialista riformista e gradualista un appello speciale ai socialisti,sia iscritti come me in passato al PSI che no,a votarli data la mancanza di esponenti socialisti nella Lista del PD Lombardia democratica e progressista: fatto comune a tutte le province lombarde tranne Milano,Bergamo e Brescia.

Una scelta ampiamente prevista e una replica di quanto avvenuto alle recenti elezioni politiche; la coazione a ripetere gli stessi errori e la vocazione alla sudditanza al PD, che candida un massimalista all’occasione alleatosi coi pentastellati. Tutto ciò nonostante il consiglio nazionale del PSI avesse votato la presentazione di liste autonome alle Regionali,cosa che nel Lazio in effetti avviene ,e il rifiuto di alleanze coi pentastellati.

Avanti con Moratti in Lombardia candidata per la presidenza della Regione. Personalità di indubbia competenza ed espressione di una cultura politica popolare e liberale, certamente alternativa a quella attualmente al governo della Lombardia.