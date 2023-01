Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023, il presidente Mattarella dà il via alle celebrazioni

Il 2023 è l’anno di Bergamo e Brescia, nominate “Capitale italiana della Cultura“. La scelta è avvenuta nel luglio del 2020, il Governo italiano ha voluto così rispondere a una proposta avanzata dalle due città “illuminandole” del titolo come luce di speranza e cura in seguito al difficile periodo vissuto dai territori durante la pandemia. Il tema attorno a cui si articolano le tante iniziative in programma è proprio quello della “Città Illuminata”, un percorso attraverso cultura e bellezza che vuole incrementare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

ESCI DALLA BOLLA Tutto giocato sul claim “Esci dalla bolla”, quale invito a esplorare nuovi territori fuori dalle rotte più scontate e dalla bolla informativa digitale, il 2023 di Bergamo e Brescia sorprende con nuovi musei, nuovi progetti, nuove mostre. A dare inizio alle danze la cerimonia inaugurale articolata sulle due città, in programma il 20, 21 e 22 gennaio 2023, cui seguirà sia per Brescia che per Bergamo La Festa delle Luci organizzata da A2A, quando le due città si trasformeranno in gallerie d’arte a cielo aperto valorizzando alcuni dei luoghi simbolo della Capitale della Cultura: a Bergamo un percorso fra la parte alta e bassa della Città, a Brescia il Castello e l’area archeologica.

LA DIRETTA CON MATTARELLA La Rai seguirà in diretta la cerimonia inaugurale prevista per il pomeriggio di venerdì 20 gennaio con dalle 16.45 su Rai 3: la cerimonia inaugurale di Bergamo Brescia Capitale della Cultura che si terrà, in contemporanea, al Teatro Donizetti di Bergamo e al Teatro Grande di Brescia, tra loro collegati, e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La scaletta si snoderà in alternanza tra i palcoscenici di Bergamo e Brescia e prevede gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni – i Sindaci di Bergamo e di Brescia, Giorgio Gori ed Emilio Del Bono; le due assessore alla Cultura, Nadia Ghisalberti e Laura Castelletti; il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana; il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (da Bergamo); il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (da Brescia) – alternati ad alcuni momenti di spettacolo. In apertura ci sarà l’esecuzione dell’inno nazionale da parte di un grande coro di voci bianche (da Brescia), con un’introduzione di Gianluigi Trovesi al clarinetto, da Bergamo. A seguire, durante la cerimonia, interverrà il pianista Danilo Rea, unitamente al soprano Laura Ulloa, che eseguirà brani del repertorio donizettiano.

(ph: festadellelucia2a.it, l’area archeologica di Brescia illuminata)

L’APPROFONDIMENTO DI BERGAMONEWS