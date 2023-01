A Busto Arsizio una domenica con il Mercato Contadino

Il Mercato Contadino di Busto Arsizio tornerà domenica 29 gennaio in Piazza Vittorio Emanuele II dalle 9 alle 13. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Slow Food Legnano, Slow Food Valle Olona ed alcuni produttori locali, ed è prevista per alcune quinte domeniche del 2023.

I partecipanti potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori, come salumi, pane e dolci, miele, formaggi, vino, olio, birra, riso ed altri prodotti alimentari come farine, verdure e frutta di stagione. Il Mercato Contadino è un’opportunità di incontro con produttori che hanno deciso di non essere coinvolti nella grande distribuzione e di condividere proposte alternative di distribuzione degli alimenti tramite i mercati contadini mensili.

In occasione del Mercato Contadino le Civiche raccolte di palazzo Cicogna saranno aperte dalle 9:30 alle 13 con possibilità di usufruire di visite guidate gratuite tra le 10:30 e le 11:30. A tale proposito si ringrazia l’Amministrazione Comunale nella persona del Vicesindaco Manuela Maffioli assessore alla cultura, identità e sviluppo economico per il supporto all’evento.