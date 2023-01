A Castronno l’ultimo saluto a Fausto Mollo, morto nell’incidente di Albizzate

Un dolore muto e inconsolabile ha accompagnato l’ultimo saluto a Fausto Mollo, il 24enne morto nel tragico incidente avvenuto ad Albizzate, lungo la provinciale.

Il funerale è stato celebrato a Castronno, il paese dove il giovane aveva vissuto per una parte della sua breve vita, dove aveva tanti affetti. Il dolore per la sua scomparsa ha unito tre paesi, Castronno, Morazzone dove la famiglia si era trasferita e Bonifati, il luogo di origine in Calabria, paese di ampia emigrazione nella zona vicino a Varese (al lutto si era associato nei giorni scorsi anche il sindaco).

«Non possiamo chiedere l’impossibile a Dio» ha detto don Franco Saporiti, parroco di Caronno Varesino, Travaino e Castronno, riferendosi all’impossibilità di superare il dolore per la scomparsa di un giovane in un modo così tragico. «Possiamo chiedere che il Dio che è padre avvolga con il suo amore i famigliari di Fausto e tutti noi».

Moltissimi i compaesani e gli amici presenti alle esequie, nella chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso e anche sul sagrato esterno.