Il nuovo direttore dell’Ufficio scolastico lombardo scrive agli studenti: “Generate i cambiamenti che sentite urgenti”

Prima uscita ufficiale del nuovo direttore dell’Ufficio scolastico della Lombardia Luciana Volta. Nominata a ridosso di Natale, la dirigente, che sostituisce Augusta Celada andata in pensione lo scorso 31 agosto, lavora nel mondo scolastico dal 1991. Pavese di nascita, ebbe il primo incarico a Como. Dal primo settembre scorso ha di fatto gestito la sede milanese del Ministero dell’Istruzione..

Oggi, al rientro di studenti e docenti in classe, ha firmato il suo saluto da dirigente:

In occasione della ripresa delle attività scolastiche, desidero porgere a tutti voi i miei più sinceri auguri di buon 2023, e condividere alcune riflessioni sul nostro ruolo all’interno di una comunità che rappresenta un asse portante del nostro Paese.

La comunità educante, a cui apparteniamo, ha preparazione ed energia per formare cittadini liberi e capaci di affrontare le sfide che il nostro tempo ci pone di fronte. È una splendida ma complessa responsabilità, che ci chiede atti di coraggio e di fiducia per superare gli ostacoli che inevitabilmente si presentano in percorsi di così ampio respiro.

Ci attende un periodo di grande impegno, per continuare a rendere la scuola un luogo di formazione e di crescita per tutti, dove poter star bene, sentendosi parte di un progetto più grande, che unisce idealmente tutte le scuole lombarde.

Il mio impegno, come Direttore Generale, sarà di operare secondo le indicazioni del nostro Ministero per facilitare il lavoro dentro e fuori le aule, i laboratori, le palestre, nelle segreterie e negli uffici, sempre in ascolto delle esigenze del territorio.

Il mio invito è a mantenere sempre lo sguardo diretto verso l’obiettivo comune, confidando nella capacità di saper lavorare insieme, per non perdere l’occasione di generare quei cambiamenti che avvertiamo come urgenti, necessari e prioritari nelle nostre scuole. A tutti voi, ancora i miei auguri per un anno ricco di soddisfazioni.