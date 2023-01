I disturbi del sonno nell’età evolutiva, se ne parla in un convegno a Varese

Sabato 21 gennaio, dalle ore 08:45 alle 12:30, presso la sala Giuseppe Montanari, in via Dei Bersaglieri 1 a Varese, Rls Italia e l’Associazione Italiana dei Pazienti con Apnee del Sonno organizzano un convegno dedicato ai disturbi del sonno in età evolutiva all’interno della campagna informativa itinerante “Dormire bene per stare meglio”. L’iniziativa è patrocinata dagli assessorati ai Servizi Sociali e all’Educazione.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, ai genitori, agli insegnanti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Per informazioni o prenotazioni: segreteria@rls-italia.it tel. 3479698171 eventi@osas-aipas.it tel. 3343361267