Il docufilm “La Lettera” su Papa Francesco all’Oratorio San Giuseppe di Busto Arsizio

Risale a otto anni fa la rivoluzionaria Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, che lanciava il forte appello all’umanità perché aprisse gli occhi sulla crisi climatica e sul grido della Terra. La storia di quella urgenza di cura viene ora raccontata nel docufilm La Lettera che sarà proiettato a Busto Arsizio, mercoledì 1 febbraio, ore 20:30, presso il salone dell’Oratorio San Giuseppe (Viale Stelvio 12), con ingresso gratuito; l’evento è promosso dai Circoli Laudato Si’ del territorio, nell’ambito delle iniziative di formazione sulle tematiche ambientali.

Il film racconta le conversazioni del Papa sui grandi temi globali dei cambiamenti climatici, già affrontati nell’Enciclica, e gli interlocutori non sono i grandi della Terra, ma voci spesso inascoltate: i personaggi, provenienti dal Senegal, dall’Amazzonia, dall’India e dalle Hawaii, portano la prospettiva e le soluzioni dei poveri, degli indigeni, dei giovani e della Natura. Gli spettatori vengono coinvolti dalle storie personali di un indigeno dell’Amazzonia, un rifugiato del Senegal, una giovane attivista indiana e due scienziati statunitensi, ma anche dello stesso Papa Francesco.

Il docufilm La Lettera è stato prodotto dal team di “Off the Fence”, vincitore di un premio Oscar, in collaborazione con il Movimento Laudato Si’ e i Dicasteri per la Comunicazione e per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.