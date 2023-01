Domenica a teatro, al Duse di Besozzo arriva “C’era due volte un re”

In scena la Compagnia l’Arca di Noe con uno spettacolo che parla di emozioni, desideri e paure da affrontare per crescere in armonia per la rassegna “Vengo Anche io!”

Continua la rassegna organizzata dal Comune di Besozzo, in collaborazione con le compagnie “C’è un asino che vola” e “L’Arca di Noe”: “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro“, domeniche pomeriggio dedicate ai bambini e alle famiglie al Teatro Duse. In scena spettacoli divertenti, fiabe e storie, per allietare il pubblico in queste domeniche di invernali.

Domenica 29 gennaio alle 16.30 al teatro Duse lo spettacolo “C’era due volte un re” della Compagnia l’Arca di Noe, uno spettacolo che parla di emozioni, desideri e paure da affrontare per crescere in armonia.

“C’era due volte un re”: un mondo incantato, un castello magico con re, regine, principesse e tanti altri personaggi fantastici, paurosi o divertenti, come lo gnomo rock, il mostro del buio, e… Siete pronti a partire per una fantastica avventura? Uno spettacolo di teatro di figura, narrazione e musica dal vivo con due attori che porteranno i piccoli e grandi spettatori nell’ affascinante mondo dei cantastorie. Consigliato dai 4 anni in su.

Le successive rappresentazioni si terranno tutte al Teatro Duse alle ore 16.30 secondo il seguente calendario:

– domenica 12 febbraio E vissero felici e contenti – I burattini di Daniele Cortesi

– domenica 26 febbraio Storie nell’armadio – Largu’ Ragazzi

– domenica 12 marzo Le penne dell’orco – Il teatro delle dodici lune

– domenica 26 marzo Pinocchio il musical – Divertirsi per divertire

L’ingresso unico al costo di 7,00€ è possibile anche su prenotazione inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando allo

0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca. E’ disponibile anche la prevendita presso Musical Box via XXV Aprile a Besozzo, tel.0332/770479.