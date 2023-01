Doppio Ibe: la Castellanzese batte 2-0 il Gozzano e vede la zona playoff

Gara pazza quella fra Castellanzese e Gozzano: passano i neroverdi 2-0 – con doppietta targata Ibe – ma le polemiche restano e sono tante. Tre espulsioni nel primo tempo: due per il Gozzano (Mazzotti e Vono) e una per la Castellanzese (Todaj); nella ripresa rosso anche per Massimiliano Schettino, l’allenatore rossoblu, e a fine gara per un altro giocatore piemontese (Pennati).

Dopo solamente 60 secondi è il Gozzano a sfruttare una sbavatura in fase di impostazione della Castellanzese: Vono serve Rao che davanti alla porta trova solamente la traversa ed è un nulla di fatto. Al 5′ si fanno vedere i padroni di casa Mandelli piazza l’assist per Ibe, Vagge prontamente risponde presente. Due giri di orologio dopo Cocuzza esplode il sinistro, Vagge respinge, la retroguardia piemontese spazza, anticipando Mandelli. Botta e risposta al 9′: Ibe si invola ma il cross per Cocuzza è troppo lungo, dall’altra parte Vono si accentra, Bagatini si immola e concede solo il corner. Dopo il minuto 21 – gara fermata e minuto di raccoglimento per ricordare tutte le vittime della Shoah – la Castellanzese prova a sorprendere il Gozzano, Ibe serve Mandelli, ma la bandierina si alza per fuorigioco. Al 28′ il direttore di gara estrae un rosso direzione Mazzotti; tre giri di orologio e il Gozzano resta in 9, espulso Vono che già ammonito protesta e trova il rosso. Al 35′ Cocuzza prova la conclusione potente, Vagge dice no e concede il corner. Al 44′ Cocuzza impegna e non poco Vagge, Ibe sulla ribattuta del portiere rossoblu trova il tap in vincente, 1-0. Nel secondo minuto di recupero fallo di Todaj su Di Giovanni, rosso diretto anche per il giocatore neroverde. Finisce così la prima frazione: Castellanzese in 10, Gozzano in 9.

I primi 10′ della ripresa sono frizzanti per il Gozzano che prova subito a sorprendere con Selleri, ma la copertura difensiva neroverde è efficace. Gozzano più che insidioso al 7′ con il colpo di testa di Selleri, traversa che di fatto salva la Castellanzese, Cigagna poi spara alto. Al 12′ Cocuzza recupera la sfera e serve Caluschi, il 2004 esplode il tiro, fuori di poco. Al 18′ angolo per i padroni di casa, il pallone arriva a Ibe, Vagge risponde presente. Al 22′ Selleri riesce a saltare Pilotti, ma il giocatore è in fuorigioco. Al 32′ guizzo di Derosa che trova Ibe, il 9 neroverde in mezzo a una selva di maglie rossoblu si libera e trova il 2-0. Al 39′ Derosa inventa, Cocuzza si libera benissimo, Gemelli salva praticamente sulla linea. Al 45′ Cocuzza calcia direttamente in porta, Vagge risponde nuovamente; Cocuzza ci riprova nei minuti di recupero pallone fuori di un soffio. Al 49′ Pennati conquista una punizione al limite dell’area, calcio piazzato che finisce sulla barriera, Rao ci prova, ma Pilotti mantiene la porta inviolata. Non c’è più tempo è 2-0 per i neroverdi e a gara terminata arriva un’ennesima espulsione per il Gozzano, quella di Pennati.

CASTELLANZESE-GOZZANO 2-0 (1-0)

Marcatori: 44′ Ibe (C), 32′ st Ibe (C)

Castellanzese: Pilotti, Raso, Ababio (26′ st Mazzola), Esposito, Ibe (34′ st Bigotto), Mandelli (24′ st Compagnoni), Bagatini, Derosa (42′ st Bressan), Todaj, Caluschi (24′ st Curia), Cocuzza. A disposizione: Ciancio, Folla, Poretti, Bressan, Arcangeloni. Allenatore: Mazzoleni.

Gozzano: Vagge, Gemelli, Cigagna, Rao, Pennati, Selleri (22′ st Montalbano), Vono, Mazzotti, Gasparoni (34′ st Manga), Scarpa (27′ st Marcaletti), Di Giovanni. A disposizione: Pallavicini, Turato, Pizzi, Botta, Gallotti, Molinaro. Allenatore: Schettino.

Arbitro: Selva di Alghero (Lauri di Modena e Teulem di Parma)

Ammoniti: Vono (G), Gemelli (G), Scarpa (G), Ababio (C), Cocuzza (C), Pallavicini (G)

Espulsi: 28′ Mazzotti (G), 31′ Vono (G), 47′ Todaj (C), a fine partita Pennati (G)

Recuperi: 4′ + 5′.