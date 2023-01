Gara di solidarietà per aiutare il paninaro di Varese colpito da un incendio

Il Varese e il Varesotto si mobilitano in supporto di Marco, il paninaro di Via Belforte colpito da uno sfortunato incendio dello scorso giovedì 18 gennaio.

Camioncino in fiamme in viale Belforte a Varese

Le fiamme hanno infatti completamente distrutto l’iconico camioncino azzurro parcheggiato a Belforte, da anni presenza fissa nel quartiere varesino, lasciando privato Marco di quello che era il proprio posto di lavoro e molti varesotti di un punto di riferimento e di incontro nel quartiere della Città Giardino che si affaccia sulla Svizzera.

A distanza di pochi giorni, nella giornata di domenica 29, i famigliari e gli amici hanno attivato una raccolta fondi su GofoundMe per permettere a Marco di poter ritornare a lavorare.

Così l’appello della raccolta fondi, il cui obiettivo è fissato a 20mila euro:

Per tanti di noi Marco, lo squalo, era un punto di riferimento. Il suo furgoncino un luogo di ritrovo, dove fare due chiacchiere, ridere e soprattutto gustare il famoso e gustosissimo Panino di Marco. Ormai tutto questo è solo un ricordo.

Per lui quel furgone voleva dire tutto:

casa, lavoro, famiglia, amicizia, investimento.

Si investimento economico ma anche investimento morale. Era proprio un progetto di vita.

Qui aveva riposto i suoi sogni e il suo futuro.

Ora purtroppo, da un giorno all’altro altro, Marco ha visto andare in fumo anche anni e anni di sacrifici, non ha più un luogo di lavoro e ovviamente non ha più un lavoro.

Ma tutti insieme potremmo aiutarlo a tornare, più forte di prima!

Vogliamo raccogliere dei fondi per lui

Il nostro contributo, indipendentemente

dall’importo che riusciremo a donare può fare la differenza e ovviamente sarà un gesto apprezzato.