Intossicazione per un operaio, soccorsi in un’azienda di Malnate

Soccorsi in azione nella mattinata di venerdì 2o gennaio, verso le ore 12, in un’azienda di via Sonzini a Malnate. Per cause in corso di accertamento, in una ditta che effettua smaltimento di rifiuti, un operaio ha inalato una sostanza sconosciuta, provocando l’irritazione delle alte vie respiratorie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e con gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area, collaborato con il personale sanitario ed effettuato dei rilievi nella zona . Non si sono registrate particolari criticità.

L’operaio, un uomo di 35 anni, è stato trasportato in codice giallo – quindi in condizioni non gravi – all’ospedale di Circolo di Varese.