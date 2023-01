La Cgil di Varese riconferma Stefania Filetti

La Cgil di Varese riunita in congresso alle Ville Ponti di Varese riconferma Stefania Filetti, con poco più dell’80% dei voti, alla guida della segreteria. La sindacalista era subentrata in corsa a Umberto Colombo nel giugno 2020, a sua volta passato con un risicato preavviso alla Camera del Lavoro di Como, alle prese con problemi interni.

I 346 delegati durante il XVIII congresso che si è tenuto alle Ville Ponti hanno eletto il Comitato direttivo, mentre l’assemblea generale ha eletto la segretaria generale. La segreteria della Cgil di Varese è dunque così composta: Stefania Filetti, Giovanna Bianchi, Pino Pizzo, Daniele Bandi, Stefano Rizzi, Gianni Ardizzoia, Gaia Angelo. Quest’ultima, giovane sindacalista della Fiom, è subentrata a Roberta Tolomeo che si dedicherà all’area frontalieri, categoria di cui si occupava già in segreteria.