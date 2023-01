La Openjobmetis andrà in Coppa Italia tra il quarto e l’ottavo posto

Quarta, ottava o in una delle altre tre posizioni intermedie. A una giornata dalla fine del girone di andata, l’unica – meravigliosa – certezza che ha la Openjobmetis è quella di avere conquistato le Final Eight di Coppa Italia, a quattro anni di distanza dall’ultima volta (Firenze 2019).

Il resto sarà scritto solo al termine della prossima giornata di campionato, l’ultima appunto della prima fase, che si disputerà tra sabato 14 (anticipo Treviso-Trieste) e domenica 15 gennaio. Varese sarà impegnata in casa contro Napoli in un match previsto dalle ore 16. Alla sirena dell’ultima partita sarà possibile disegnare il tabellone del torneo che si disputerà a Torino e metterà in palio l’ambita coppa nazionale.

Intanto però Legabasket ha pubblicato tutte le ipotesi di posizionamento che coinvolgono le varie squadre, in caso di parità in classifica dopo il prossimo match. La Openjobmetis, come detto, ha ben cinque piazzamenti a disposizione tra il quarto e l’ottavo posto: chiaramente finire in alto è meglio per evitare di trovare già al primo turno le squadre più forti ovvero Milano e Bologna (ma Tortona, se batterà l’Olimpia, sarà tra le prime due e potrebbe addirittura laurearsi campione d’inverno in caso di tonfo della Virtus!).

GLI SCENARI

Se Varese batterà Napoli salirà a quota 18 in classifica ed eviterà la settima e l’ottava posizione. Il quarto posto è molto difficile (unica possibilità: arrivare pari con la sola Venezia), più probabili il quinto posto, per il quale ci sono quattro diverse combinazioni, oppure la sesta piazza possibile in due circostanze.

Se Varese perderà con Napoli invece le possibilità di arrivare sesta per la Openjobmetis è bassa (solo nel caso di arrivo a 16 punti insieme a Trento/Pesaro/Venezia oppure a Trento/Venezia oppure a Pesaro/Venezia oppure alla sola Venezia). Varese sarà invece settima in tre combinazioni e ottava in altri otto scenari. Questo perché la squadra di Brase ha perso tutti i confronti diretti con le avversarie della parte alta della classifica ad eccezione dell’Umana Reyer.

SETTE CERTEZZE

Dopo il 14° turno di campionato sono già sette le squadre sicure di partecipare alla Coppa Italia: Milano, Bologna, Tortona, Trento, Pesaro, Varese e Venezia. Per l’ultimo posto sono in lizza Brescia (favorita: ha 14 punti e in caso di vittoria sarà qualificata) e le formazioni a quota 12 ovvero Sassari, Scafati e Brindisi. La Germani giocherà a Verona, Scafati in casa con Pesaro mentre sardi e pugliesi si affronteranno sul campo della Dinamo.

IL TORNEO

Le Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia si disputeranno tra mercoledì 15 e domenica 19 febbraio a Torino che torna a ospitare la kermesse a undici anni dall’ultima volta. Il campo di gioco sarà il PalaAlpitour, noto anche come PalaOlimpico o PalaIsozaki, costruito in occasione delle Olimpiadi del 2006 e “casa” anche delle ultime ATP Finals di tennis. Si trova nei pressi dello stadio olimpico “Grande Torino” (l’ex “Comunale”) e ha una capienza di circa 15mila posti.