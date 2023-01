Brase ringrazia il preparatore e spiega: “Bravi a mantenere la calma”

BRASE 1 – «Prima di tutto diamo credito a Silvio Barnaba, il nostro preparatore atletico, che ha fatto un ottimo lavoro e ha mantenuto i ragazzi in perfetta forma nonostante fossimo solo in dieci in questo periodo».

BRASE 2 – «Abbiamo avuto uno spirito molto competitivo e giocato molto forte; siamo partiti bene ma Brindisi ci ha recuperato. Poi abbiamo ripreso il vantaggio e lo abbiamo mantenuto fino alla fine. Siamo riusciti a mantenere la calma e a restare davanti: sono contento perché abbiamo fatto un passo avanti come squadra in questo senso».

BRASE 3 – «Arrivare alla Coppa Italia è una grande cosa. Anche da parte mia c’è grande orgoglio per il fatto che andremo a Torino. Noi abbiamo un “pilastro”: vogliamo vincere ogni giorno e progredire ogni giorno. All’inizio non abbiamo tanto pensato ad arrivare alla Coppa Italia o ai playoff ma solo di fare tanto lavoro perché sappiamo che poi i risultati arrivano. Luis Scola ha portato questa visione legata al lavoro. Però domani torniamo a Varese e dobbiamo pensare alla partita con Napoli e non a Torino»

VITUCCI 1 – «Varese ha giocato meglio di noi dall’inizio alla fine, noi abbiamo provato a rientrare ma è mancata la lucidità. Tenere i ritmi così alti per una squadra come la nostra non è facile e più volte in stagione abbiamo avuto alti e bassi, più bassi. Atleticamente e fisicamente è stata una partita da sforzo elevato, sempre a rincorrere, a non controllare mai il ritmo, abbiamo fallito due, tre occasioni molto buone per riagganciarli e a quel punto Varese è scappata via con grande merito».

VITUCCI 2 – «Mezzanotte ha giocato poco non per punizione ma perché la partita era per lui difficile contro i piccoli di Varese che corre molto più di noi. Harrison (slittato il suo rientro: sembrava potesse giocare ndr) non sarà il salvatore della patria, ma ci aiuterà o almeno così ci auguriamo. Non so ancora come sistemerò la squadra con lui in campo, ma spero ci dia una mano».

WOLDETENSAE – «Questo successo è importante al di là della rincorsa alla qualificazione in Coppa Italia. È importante per noi e per la nostra stagione perché arriva dopo le sconfitte con Milano e Tortona: ci voleva. Ora vorremmo festeggiare in casa contro Napoli, quella di domenica sarà un’altra partita che vogliamo vincere».