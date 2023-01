La posta elettronica di Libero e Virgilio è bloccata: disservizi per gli utenti

Dalla domenica 22 gennaio e in modo ancor più forte da lunedì 23, molti account di posta elettronica che fanno capo ai domini “libero” e “virgilio” risultano inaccessibili per gli utenti che, come ovvio, stanno andando incontro a notevoli disservizi non potendo né spedire né ricevere e-mail. I due marchi fanno entrambi capo alla società Italiaonline e sono molto diffusi in Italia visto che operano su internet fin dai primi anni in cui la rete ha preso piede nel nostro Paese.

Italiaonline intanto ha pubblicato una nota – compare quando si prova ad accedere alle caselle di posta elettronica – in cui si giustifica per quello che sta accadendo.

«Ciao, come sai da alcune ore la Libero Mail/Virgilio Mail è irraggiungibile a causa di un problema tecnico. Stiamo lavorando perché nel più breve tempo possibile tutte le caselle tornino a funzionare. Escludiamo in ogni caso la perdita di dati.

In 25 anni di servizio fedele agli utenti italiani, non ci è mai successo di restare off-line per così tanto tempo. Stiamo leggendo tutti i vostri messaggi, sappiamo che contate su di noi per comunicare, per questo stiamo correndo per ritornare online insieme quanto prima».

La comunicazione non fa riferimento alle cause del disservizio e in un primo momento la società escludeva la possibilità che le piattaforme fossero sotto attacco di un hacker. Ora questa eventualità non è più citata ma (e quindi non è smentita); probabilmente bisognerà attendere altre verifiche prima di fare luce sull’accaduto. Con la speranza, da parte di milioni di italiani, che le caselle elettroniche tornino accessibili.