La scuola inizia l’anno nuovo con la ricerca di 5 docenti

Sono 5 i docenti che mancano ancora nelle scuole del Varesotto.

Mentre in molti istituti sono in corso gli scrutini per chiudere il primo quadrimestre, sul sito dell’Ufficio scolastico di Varese è stato pubblicato l’ultimo documento che riporta le disponibilità. Si tratta di richieste fino al termine delle lezioni e solo una posizione è per uno spezzone di 9 ore.

Nel dettaglio l’istituto Facchinetti di Castellanza e il Valceresio di Bisuschio cercano entrambe un docente di discipline giuridico-economiche. Gli altri tre insegnanti sono per il sostegno: uno per l’Isis Ponti di Gallarate e due per gli istituti comprensivi di Castiglione Olona e di Marchirolo, dove la richiesta è per sole 9 ore.