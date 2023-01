La Varesina cade in Val Camonica: vince il Breno 2-0

Prima trasferta del 2023 negativa per la Varesina, che in Val Camonica trova la sconfitta. Il Breno fa valere la voglia di risalire la classifica vincendo 2-0 contro le fenici. (Foto Facebook – Us Breno)

Dopo lo 0-0 dell’intervallo, con qualche occasione per parte ma nessuna rete, nella ripresa la gara si sblocca al 22’ quando Turano incorna di testa il vantaggio su azione di corner. Il raddoppio arriva al 34’: rigore concesso per una manata di Spadavecchia – che viene espulso – su Baschirotto e rete di Confalonieri dal dischetto.

Nel finale, in inferiorità numerica, i rossoblù non riescono più a cambiare il risultato e tornano a casa con una sconfitta che li lascia fermi a quota 26, perdendo contatto con la zona playoff.