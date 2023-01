L’abbraccio tra Moratti e Cenci, “né di destra né di sinistra”

L’incontro tra Letizia Moratti e l’ex Cinque Stelle Roberto Cenci è la vera notizia dentro la lista personale che sostiene l’ex sindaca di Milano. Il consigliere regionale varesino, esperto ambientale, ha accompagnato Moratti su lastricato di corso Matteotti, tra il passeggio dei varesini al sabato mattina. Passaggio quasi simbolico: lo stesso Cenci, solo tre mesi e mezzo fa, su quello stesso lastricato presentava i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche.

Moratti e Cenci hanno parlato di un percorso lineare: il consigliere ha raccontato di essere stato avvicinato «diversi mesi fa» dall’allora assessore al welfare di Fontana, interessata al suo progetto ambientale. Lei, dal canto suo, ha rivendicato l’approccio laico, senza preclusioni: «Se le buone idee vengono da altri perché non ritrovarsi?» ha detto Moratti commentando le linee guida in tema ambientale consegnate da Cenci.

Il rispetto dell’ambiente «non è tema che si può lasciare alla sinistra», ha detto Moratti. Non è né di destra né di sinistra, si è detto.

E in questo c’è perfetta coerenza nella parola d’ordine: se Cenci viene dal Movimento «né di destra né di sinistra», lo stesso approccio sopra le parti rivendica Moratti, con la parola «civico» che ritorna spesso. Il tema ambientale resta centrale ed è complesso «fare sintesi», come dice Moratti.

Tra ambiente, agricoltura e infrastrutture in territori altamente urbanizzati, anche Moratti è attesa alla prova dei fatti.