L’amico gli ruba in casa e lui chiama il 112: scattano le manette a Busto Arsizio

La Polizia di Stato di Busto Arsizio è stata chiamata a intervenire in un’abitazione di via Boito dove il proprietario aveva sorpreso un ladro in azione. Arrivati sul posto, gli agenti hanno scoperto che il ladro era in realtà un conoscente del padrone di casa, un uomo di 47 anni con alcuni precedenti penali. Il ladro aveva sfruttato la conoscenza della conformazione dell’appartamento per introdursi nottetempo e rubare un televisore.

Purtroppo per lui, la vittima si era svegliata a causa dei rumori e l’ha sorpreso. I poliziotti hanno inoltre scoperto che lo stesso ladro aveva già rubato un altro televisore dalla stessa abitazione pochi giorni prima. L’uomo è stato arrestato per tentato furto in abitazione.

L’arresto è stato convalidato nella giornata di giovedì.